Tchad : La chaine Toumai TV lancée par la Fondation Grand Cœur

La nouvelle chaine née sous la coupole de la Fondation Grand Cœur vient d’être officiellement lancée ce mercredi 15 juillet 2020 au CEFOD à N’Djaména. Le joyau séduit tant par son programme, ses différentes émissions et son jeune dynamique équipe.



Dans son discours, l’homme dont la responsabilité revient de diriger cette jeune équipe et aussi la jeune télévision tchadienne privée met en exergue le caractère d’une expérience nouvelle. Le Directeur Général de Toumaï TV Acheick Yacoub Hassan estime que c’est une nouvelle expérience de la télévision numérique au Tchad. Elle anticipe déjà sur la migration tant voulu par les autorités de notre pays à se conformer aux exigences actuelles a-t-il déclaré.



Toumaï TV, la chaine de l’espoir est une chaine de télévision qui a pour mission d’informer, d’éduquer, de sensibiliser et de divertir la population.



Pour la secrétaire générale de la Fondation Grand Cœur Khadjidja Lamana, présente à cette cérémonie de lancement, des nombreux travaux de recherches sur la communication ont montré combien la télévision joue un rôle important dans l’édification des relations sociales, familiales et amicales et ce, à la fois dans la population générale et chez les jeunes en particulier. « C’est ce caractère enfin reconnu à la télévision qui a aussi motivé la Présidente de la Fondation Grand Cœur à la mise en place de cette structure » a-t-elle affirmé.



«Toumaï TV sera chargé de transmettre l’information et de donner plus de visibilité aux activités humanitaires sur le plan national et international, le déploiement des actions de terrains et les projets innovants mis en œuvre par la Fondation, ses partenaires et les acteurs humanitaires » déclare-t-elle.



« C’est dire que la télévision, ce médium dont nous procédons au lancement officiel ce matin est cet instrument, cet outil de partage, de solidarité entre les hommes et les femmes. Toumaï tv vient ainsi enrichir notre paysage audiovisuel qui s’étoffe chaque jour » a martelé le patron de la HAMA lors de son discours.



Pour ce qui est de la responsabilité de cette nouvelle chaine, Dieudonné Djonabaye appelle à une éducation aux valeurs de la citoyenneté : « Faites de Toumai TV une chaine participative, horizontale ouvert à tous les tchadiens et tchadiennes, une chaine inclusive fondée sur les valeurs de la République : Unité travail progrès ».



Toumaï TV est disponible sur le bouquet DTV Canal 004. Cette chaine qui est le fruit d’une réflexion et d’action de la Fondation Grand Cœur s’est fixée comme pour objectif de production, des Magazines, Documentaires, spots publicitaires, émissions, publi-reportages, reportages, vidéos virales, clips vidéo et publicités.