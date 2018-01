Tchad: La chute du prix du ciment à moins de 7000 fcfa

Le ciment tchadien vient de connaître une chute d'environ 15% de son prix initial. Depuis une semaine, le prix du sac n'a cessé de baisser, atteignant ce matin 7000 Fcfa. Plusieurs commerçants interrogés par Alwihda estiment que cette dégringolade est due à deux facteurs, dont le premier est en rapport avec la situation économique du pays source de gel de tous les chantiers de construction. Le deuxième facteur est du à l'annonce par l'Etat de la reprise imminente de la négociation avec la société marocaine Cimaf. L'arrivée sur le marché tchadien du marocain CIMAF pourrait rendre le ciment plus accessible aux moins aisés et activer les chantiers privés. Mais il semble que les deux parties ont eu des difficultés à s'entendre sur la taxe à ajouter. Selon une source proche du dossier, la société a déjà proposé le prix du sac à moins de 4300 Fcfa. A cela s'ajoute une taxe forfaitaire de l'Etat. Le prix fixe ne devrait pas dépasser la somme de 6000 Francs CFA, ce qui pourrait permettre à la classe moyenne d'en profiter pour se construire au moins un logement.



Inaugurée depuis le 12 juin par le président Tchadien Idriss Deby, la cimenterie marocaine de Lamadji a une capacité de production entre 500.000 et 1 million de tonnes. Avec une taxe de 1200 Francs CFA, le ciment marocain pourrait rapporter à l'Etat jusqu'à deux milliards quatre-cent-mille Francs CFA.