Tchad : La commune de Laï en session budgétaire

La cérémonie d'ouverture de la session budgétaire de la commune de Laï s'est tenue ce lundi 4 janvier 2021 à Laï. Le coup d'envoi des travaux a été lancé par le préfet du département de la Tandjilé Est, Mahamat Abdoulaye Mahamat. Selon les organisateurs, la présente session obéit à l'esprit de la loi organique No 002 du 16 février 2000, portant statuts des collectivités territoriales décentralisées au chapitre 10, article 54 qui dispose que le conseil municipal se réunit en session ordinaire deux fois par an, soit une session par trimestre, sur convocation du maire.



Pendant 15 jours, les conseillers vont passer en revue le budget 2020 qui était adopté à la somme de 117 206 672 FCFA en recettes et en dépenses. Pour le maire de la ville de Laï, Saou Dono Robert, l'examen du budget 2020 va leur permettre de confectionner le budget 2021 afin qu'il soit réaliste et réalisable.



A l'ouverture des travaux, le chef du département de la Tandjilé Est, Mahamat Abdoulaye Mahamat a exhorté les conseillers à un travail assidu. Que chacun s'y mette pour juguler les points forts et les points faibles de l'exécution du budget 2021 avec tact, pour un meilleur développement de la commune de Laï, a-t-il conclu.