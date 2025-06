Tchad : La commune de Mendo lance un audit de ses effectifs

Ce processus technique et statistique a débuté par la coordination du calendrier de classement des agents de la commune. Les travaux du comité se déroulent du mardi 24 au vendredi 27 juin 2025, au bureau du secrétaire général de la commune de Mendo, Jasnan Dewandi.





Ce comité est composé de représentants syndicaux, de membres du Trésor financier et statutaire, de l'Administration des ressources humaines, ainsi que d'un comité chargé d'examiner les disparités et de faire des propositions pour une rémunération équitable, conformément aux textes en vigueur.





Dans son discours d'ouverture, le maire Bondo-Ilo a souligné l'importance de cette démarche. Il a insisté sur le fait que la coordination des salaires est une question de justice sociale et un moteur clé de l'efficacité des services publics locaux. Il a ajouté que tout agent dont les compétences sont avérées devrait être rémunéré équitablement, mettant en lumière l'importance de ces responsabilités.