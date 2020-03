Tchad : "La date retenue pour les échéances électorales futures est irréaliste"

Alwihda Info : Monsieur le Président, quel est l’objet de votre visite au journal Alwihda Info ?



Yacine Abdramane Sakine​ : Alwihda Info est un journal très important, qui fait un bon boulot sur le terrain, raison pour laquelle, en tant que président d’un parti politique, j’ai décidé de visiter cet organe de presse pour remercier et exprimer ma reconnaissance au personnel du journal, pour saluer le travail de qualité abattu et le sacrifice consenti à la nation tchadienne. Notre pays a besoin de journalistes comme ceux d'Alwihda Info pour contribuer au développement de notre pays.



En tant que leader d’un parti politique de l’opposition démocratique, comment vous trouvez la manière dont Alwihda Info traite l’actualité tchadienne ?



Alwihda est un journal qui traite l’actualité nationale et internationale d’une manière impeccable. il rapporte fidèlement le fait, rien que le fait. Parfois, nous constatons certains médias qui donnent souvent des informations truffées des mensonges. Le journal Alwihda publie des informations imparables c'est-à-dire les vraies informations. Pour vous dire, qu’il respecte l’éthique et la déontologie journalistique.



La Commission électorale nationale indépendante a déjà donné le chronogramme électoral. Les échéances législatives sont prévues pour le mois de décembre prochain. En tant que président d’un parti politique de l’opposition, quelle est votre réaction ?



La date retenue pour les échéances électorales futures est irréaliste pour nous parce qu’il n’est pas facile d’organiser des élections législatives au mois de décembre 2020 qui va être suivi quatre mois après de l’élection présidentielle en 2021. C’est pour vous dire que le régime du MPS joue avec le temps dans le seul but d’endormir la communauté internationale en lui faisant croire que le pays se prépare pour les futures échéances législatives.