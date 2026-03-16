Tchad : La directrice de Tribune Échos inculpée suite à une plainte de l’hôpital de la Renaissance

À la suite de l'audition des parties, le procureur de la République a saisi un juge d'instruction pour approfondir l'enquête. À l'issue de cette présentation devant le magistrat instructeur, Zara Tchari a été mise en examen.
Bien qu’elle ait été autorisée à regagner son domicile, la journaliste reste poursuivie pour plusieurs chefs d’accusation portés par l’établissement hospitalier : diffamation publique, diffusion de fausses informations et incitation à la dégradation de biens publics.
L’instruction suit son cours afin d'examiner la solidité de ces griefs et de déterminer si les éléments de preuve justifient un renvoi devant un tribunal.
Bien qu’elle ait été autorisée à regagner son domicile, la journaliste reste poursuivie pour plusieurs chefs d’accusation portés par l’établissement hospitalier : diffamation publique, diffusion de fausses informations et incitation à la dégradation de biens publics.
L’instruction suit son cours afin d'examiner la solidité de ces griefs et de déterminer si les éléments de preuve justifient un renvoi devant un tribunal.