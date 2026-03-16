Tchad : La directrice de Tribune Échos inculpée suite à une plainte de l’hôpital de la Renaissance

​À la suite de l'audition des parties, le procureur de la République a saisi un juge d'instruction pour approfondir l'enquête. À l'issue de cette présentation devant le magistrat instructeur, Zara Tchari a été mise en examen.



​Bien qu’elle ait été autorisée à regagner son domicile, la journaliste reste poursuivie pour plusieurs chefs d’accusation portés par l’établissement hospitalier : diffamation publique, diffusion de fausses informations et incitation à la dégradation de biens publics.



​L’instruction suit son cours afin d'examiner la solidité de ces griefs et de déterminer si les éléments de preuve justifient un renvoi devant un tribunal.