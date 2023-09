Tchad : La famille du défunt Mahamat Bichara Tiara réclame l’arrestation de son assassin

N’Djamena - Mardi dernier à 16h30 à Farcha, à côté de Djamiya Gourane, dans la commune du 1er arrondissement de la capitale, une scène tragique s'est déroulée devant des témoins. Mahamat Bichara Tiara, communément appelé Salah, à bord de son véhicule de fonction CNPS, a été suivi par un autre véhicule de marque Toyota.



Son poursuivant a sorti une arme de guerre et a tiré à bout portant sur Mahamat Bichara Tiara. Plusieurs rafales de coups de feu ont retenti lors de l'attaque. Après avoir tiré sur la victime, l'auteur du tir est parti sans être inquiété.



Sur les 8 balles tirées, cinq ont touché Mahamat Bichara Tiara et trois ont traversé le véhicule. La victime s'est rapidement effondrée dans un état grave. Le défunt Mahamat a été immédiatement évacué à l'hôpital moderne où il a subi une opération alors qu'il était dans le coma.



Malheureusement, Mahamat Bichara Tiara est décédé jeudi aux environs de 18 heures des suites de ses blessures à l'hôpital moderne.



L'auteur de l'attaque a été identifié comme un diplomate tchadien basé dans un pays d'Afrique centrale. Il a été identifié par les proches de la victime, mais n'a pas été arrêté par les forces de l'ordre. L'assassin est toujours en fuite. Le mobile de l'attaque à main armée demeure inconnu. Même les proches de la victime admettent qu'il n'y a aucune relation connue entre le bourreau et la victime, à part leur appartenance communautaire. « Mahamat Bichara Tiara ne nous a pas donné la raison de l'attaque qu'il a subie car il était dans le coma. L'assassin est toujours en fuite. C'est un diplomate qui a commis un acte sauvage. Il ne s'est pas rendu aux autorités pour justifier son crime », explique un de ses proches à Alwihda Info.



La famille de Mahamat Bichara Tiara demande aux autorités de tout mettre en œuvre pour appréhender l'assassin de leur fils. La victime avait 38 ans, était mariée à deux femmes et père de 4 enfants.