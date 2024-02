Tchad : La formation des médecins spécialistes Tchadiens au centre d’une rencontre entre le ministre de la Santé et son homologue du Qatar

Lors de sa visite à Doha le dimanche 11 février 2024, le ministre tchadien s'est entretenu avec la ministre qatarie de la Santé publique, Dr Hanan Al-Kuwari. Au cours de cette rencontre fructueuse, plusieurs sujets liés au renforcement du système de santé au Tchad ont été abordés.



Parmi ces sujets figure en tête l'importance accordée à la formation des médecins spécialistes dans différents domaines. De plus, il a également été discuté lors des échanges avec les officiels qataris la nécessité urgente de former des techniciens en maintenance des équipements hospitaliers. Cette initiative vise à garantir que les hôpitaux disposent d'équipements modernes et fonctionnels pour fournir des soins médicaux sûrs et efficaces.



En outre, un autre aspect important évoqué lors des discussions était le renforcement des plateaux techniques des hôpitaux tchadiens. Il est essentiel que ces structures sanitaires disposent d'équipements sophistiqués afin d'offrir aux patients des services médicaux avancés conformes aux normes internationales.



Enfin, l'acquisition d'ambulances médicalisées a également été abordée lors de cette réunion productive. Les ambulances jouent un rôle crucial dans l'accès rapide aux soins médicaux pour ceux qui en ont besoin en urgence. C'est pourquoi il est primordial que le Tchad puisse bénéficier du soutien du Qatar pour obtenir ces véhicules spécialisés.



La ministre qatarie s'est montrée très attentive aux exposés faits par son homologue tchadien ainsi qu'aux techniciens qui l'accompagnaient. Elle a rassuré sur la volonté sincère du Qatar à accompagner le Tchad dans ses projets présentés visant à redynamiser son système de santé fragilisé.



Le Dr Abdelmadjid Abderahim a saisi cette opportunité pour exprimer toute sa reconnaissance envers la ministre qatarie ainsi qu'envers toutes les plus hautes autorités du Qatar pour leur soutien sans faille aux actions menées par le président actuel Mahamat Idriss Deby Itno et son gouvernement afin d'améliorer significativement le système de santé et favoriser ainsi le bien-être général des citoyens tchadiens.



Cette rencontre entre les deux pays témoigne donc non seulement d'une coopération solide mais aussi d'un engagement commun pour améliorer durablement l'accès aux soins médicaux au Tchad. Grâce à ce partenariat prometteur entre les deux nations amies, il est espéré que bientôt davantage de médecins spécialistes seront formés au profit du peuple tchadien afin qu'il puisse bénéficier pleinement d'un système sanitaire performant répondant efficacement à ses besoins essentiels en matière de santé.