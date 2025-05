Tchad : La jeunesse s’engage contre la haine et la discrimination

Ce rendez-vous citoyen avait pour thème : « Lutte contre la discrimination et les discours de haine en milieu jeune ». Face à la montée des tensions sociales, ce forum a permis d’ouvrir un espace de dialogue autour des discriminations vécues par les jeunes et des stratégies pour y faire face.



Étudiants et étudiantes, acteurs associatifs et intervenants spécialisés ont échangé dans un esprit d’écoute et de respect. Les discussions ont mis en évidence l’importance d’une mobilisation collective, tant dans les établissements scolaires que dans les espaces publics, pour promouvoir la cohésion sociale, le respect de la diversité et la tolérance.





Cette initiative s’inscrit dans une dynamique plus large de sensibilisation, de formation et de renforcement de l’engagement civique de la jeunesse sahélienne.



« Chaque action, aussi modeste soit-elle, peut changer les mentalités et bâtir une société plus inclusive », a souligné un intervenant lors du débat.



Le forum s’est clôturé sur une note d’espoir et un appel fort à poursuivre les efforts pour un Tchad et un Sahel unis, solidaires et résilients face aux discours de haine.