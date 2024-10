Tchad : La ligue provinciale de Ndjaména face au défi de la discipline

La Ligue Provinciale de N'Djamena fait face à un défi majeur : un public qui manque de culture sportive. En plus des comportements indisciplinés des spectateurs, la circulation rapide des engins à proximité du terrain pendant les matchs complique la situation. Il est impératif de renforcer la discipline, en commençant par la sensibilisation des amateurs de football.



Si ces comportements persistent, la ligue pourrait envisager des mesures strictes, allant jusqu'à expulser des supporters ou même l'ensemble d'une équipe si les règlements du stade ne sont pas respectés. Cela pourrait inclure des sanctions similaires à celles appliquées ailleurs, où des équipes jouent sans public en raison de comportements indésirables.



Lors de la rencontre entre Aspi et Élect Sport, un incident a eu lieu entre Mahamat Abdoulaye Adeche, président de la Ligue Provinciale, et un amateur. Ce dernier a demandé au président de ne pas animer le match, car il était diffusé en direct sur Télé Tchad et Tchad-infos. Malheureusement, cette demande n'a pas été respectée, illustrant le manque de discipline sur le terrain.



La Ligue Provinciale de N'Djamena doit urgentement prendre des mesures pour mettre fin à ces comportements déplorables qui nuisent à l'image du football. Avec une attention croissante sur le football tchadien, il est crucial d'établir des normes qui honorent véritablement ce sport et assurent la sécurité et le respect lors des matches.