Tchad : La ligue provinciale de football du Mayo Kebbi Ouest valide son budget

La ligue provinciale de football du Mayo Kebbi Ouest a validé son budget prévisionnel à hauteur de 1.880.000 Francs CFA pour la saison sportive 2019-2020. C’est à la faveur de la tenue ce samedi d’une assemblée générale extraordinaire à l’Hôtel Le Nectar de Pala.



Ces assises d’examen et d’adoption du planning d’activités de cette nouvelle année ont été marquées par la présence des présidents et secrétaires généraux des ligues départementales, des sous-ligues sous-préfectorales et des commissions spécialisées.



Le secrétaire général de la province du Mayo Kebbi Ouest, Yacoub Barka, qui a ouvert les travaux, a exhorté les membres de la ligue à faire preuve d’objectivité dans le respect des textes régissant le football.



Il a appelé les responsables administratifs à divers niveaux à soutenir les actions entreprises par la Ligue de football de la province du Mayo Kebbi Ouest car dit-il, cela va contribuer au rayonnement de la Fédération tchadienne de football association au delà de nos frontières.