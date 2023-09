Tchad : La liste définitive des admis à l’EAMAC

Voici la « liste des candidats admis après la visite médicale du concours d'entrée à l'École africaine de la Météorologie et de l'Aviation civile (EAMAC), cycle CCA (de classe 3) », a annoncé, jeudi, l’Autorité de l'Aviation Civile du Tchad (ADAC).



« Félicitations à tous les lauréats du Tchad reçus à l'EAMAC !!! », s’est réjouie l’ADAC.



Pour rappel, l’Ecole Africaine de la Météorologie et de l’Aviation Civile (EAMAC) est une des trois écoles professionnelles de l’Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA). Elle a pour vocation la formation initiale et continue des personnels appelés à exercer dans les secteurs de la Navigation Aérienne et du Transport Aérien, de la Météorologie et de l’Electronique/Informatique des systèmes de la sécurité aérienne. Considérée comme une école d’excellence dans son domaine, l’EAMAC s’affirme comme un pôle de premier plan sur le continent africain en matière de formations supérieures spécialisées dans le domaine de l’aéronautique civile.



L’EAMAC forme des Techniciens dans les domaines de la Météorologie (TM) et de la Circulation Aérienne option « Exploitation de l’Aviation Civile» (T/EAC) et « Exploitation des Télécommunications Aéronautiques » (T/ET). La durée de la formation est d’une année scolaire (soit 9 mois).