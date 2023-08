Tchad : La marche du MRDP ce samedi est « strictement interdite »

« La marche dite citoyenne du Mouvement révolutionnaire pour la démocratie et la paix (MRDP) prévue le samedi 26 aout 2023 est strictement interdite », a souligné dans un communiqué du 24 aout, le ministère de la Sécurité publique.



Cette manifestation est interdite pour « non-respect des dispositions » de la loi « relatives aux manifestations sur la voie publique » et pour « risque de trouble à l’ordre public », a précisé le gouvernement qui appelle au respect du présent arrêté. « Les organisateurs seront tenus pour responsables » devant la justice « pour des éventuelles casses, d’effractions, de toute autre infraction ou de débordements », a averti le ministère de la Sécurité publique.



« Le Mouvement Révolutionnaire pour la Démocratie et la Paix (MRDP) informe l'opinion nationale et internationale que sa demande de marche citoyenne en date 14/08/2023 est vue rejetée par le ministère en charge de la Sécurité Publique et de l'immigration. Néanmoins, le MRDP s'engage à respecter les textes en vigueur de la République du Tchad », a annoncé sur sa page Facebook vendredi, le MRDP.