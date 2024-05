Tchad : La mission de supervision formative se poursuit dans le district sanitaire d'Am-Timan

L'objectif de cette mission est d'évaluer les activités du premier trimestre 2024 des structures sanitaires de la localité. Dr Désiré de la Nation et son équipe ont notamment rencontré les responsables des formations sanitaires, visité les services et discuté avec les personnels de santé.



La mission a permis de constater que les activités des structures sanitaires du district sanitaire d'Am-Timan se déroulent de manière satisfaisante. Les indicateurs de santé sont en amélioration et les populations sont de plus en plus satisfaites des services offerts.



Cependant, la mission a également relevé quelques défis, notamment le manque de personnel qualifié et de médicaments. Dr Désiré de la Nation a promis de prendre des mesures pour remédier à ces difficultés et améliorer davantage la qualité des soins de santé dans le district sanitaire d'Am-Timan.



La mission de supervision formative est une initiative importante qui permet d'améliorer la qualité des services de santé dans les différentes régions du Tchad. Elle permet également de renforcer les capacités des personnels de santé et de leur apporter les connaissances et les compétences nécessaires pour mieux répondre aux besoins des populations.



Il est important que ces missions de supervision soient organisées régulièrement afin de s'assurer que les structures sanitaires fonctionnent de manière optimale et que les populations aient accès à des soins de santé de qualité.