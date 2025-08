Tchad : La police de Kélo démantèle un réseau de voleurs de motos

La première moto a été volée à Biltine.

La deuxième a été dérobée à Kélo, transportée à Bongor, puis ramenée à Kélo.

La troisième appartenait à Pamngué Innocent, un clandoman assassiné le 26 juillet 2025 dans la sous-préfecture de Pont-Carol.

Le commissaire central de Kélo, Koreï Abeï Adam, a précisé que l'arrestation de ces malfaiteurs a été possible grâce à la vigilance des forces de l'ordre et à la collaboration active de la population. Il a détaillé l'origine des trois engins retrouvés :Le préfet Ali Mahamat Sebey a salué les efforts conjoints de la police et des citoyens. Il a exhorté les forces de sécurité à intensifier les opérations pour démanteler tous les réseaux de malfaiteurs dans le département, réaffirmant que « les voleurs n’ont pas de place dans notre circonscription administrative ». Il a également appelé les chefs de communauté et la population à maintenir leur vigilance.