Tchad : La police démantèle un réseau de criminalité urbaine à N'Djamena

Ces individus sont accusés de divers délits, allant du vol à main armée au trafic de produits dangereux. Les enquêtes ont révélé plusieurs modes opératoires inventifs et cyniques :Parmi les pièces à conviction exposées figuraient 14 motos volées, une vingtaine de cartons de médicaments contrefaits, des sacs de boissons frelatées et un véhicule utilisé pour repérer les clients de banques.Le Contrôleur général Mahamat Idriss a affirmé que tous les mis en cause seront traduits devant les juridictions compétentes. Il a souligné l'importance de la collaboration citoyenne dans ces opérations et a encouragé la population à rester vigilante et unie.