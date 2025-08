Tchad : La police nationale démantèle un vaste réseau de criminalité urbaine à N’Djamena

Parmi les pièces à conviction exposées : 14 motos volées, une vingtaine de cartons de médicaments contrefaits, des sacs de boissons frelatées, un véhicule utilisé pour repérer des clients de banques, un faux militaire en uniforme abusant de la confiance des citoyens.



Des méthodes criminelles variées



Premier réseau : Des braqueurs nocturnes spécialisés dans le cambriolage de boutiques pendant la nuit. Leur interpellation a été rendue possible grâce à un travail de renseignement et de filature.



Deuxième réseau : Des mendiants enrôlés pour voler des téléphones et objets personnels dans les lieux publics, revendus ensuite sur le marché parallèle.



Troisième réseau : Des complices appelant des conducteurs de taxis-motos clandestins (clandomans) pour les dépouiller de leurs engins en cours de trajet. 14 motos ont ainsi été récupérées.



Autre cas marquant : L’arrestation d’un faux militaire, qui portait un uniforme pour escroquer des citoyens.



Dernier réseau : Un groupe dirigé par une femme, impliqué dans le trafic d’alcools frelatés et de médicaments illicites, également neutralisé.



Le Contrôleur général Mahamat Idriss, qui a présenté ces présumés criminels, a assuré que tous les mis en cause seront traduits devant les juridictions compétentes. Il a salué la collaboration des citoyens, essentielle à la réussite de cette opération, et a rappelé que la sécurité des populations et de leurs biens reste une priorité : « Grâce à la collaboration citoyenne, nous progressons. Restons vigilants et unis. »