Tchad : La première promotion de la FSSH réclame son intégration à la Fonction Publique

Ali Adam Cherif a déclaré qu'au nom des 151 techniciens formés, issus de cinq filières différentes (sciences biomédicales, ophtalmologie, anesthésie-réanimation, nutrition et diététique, et soins obstétricaux), ils interpellent le ministre de la Santé publique pour demander leur pleine intégration. Il a souligné que ces lauréats ont suivi une formation professionnelle complète de cinq ans, incluant des stages intensifs, leur permettant d'obtenir une licence professionnelle et d'acquérir de solides compétences techniques.





Ali Adam Cherif a exprimé la confiance des lauréats envers l'État, le Maréchal de la République du Tchad et le ministre de la Santé publique, rappelant une promesse d'intégration. Il a précisé que leur demande n'est pas un privilège, mais la reconnaissance de leurs mérites et d'un engagement promis. Il a mis en avant que le système de santé tchadien souffre d'une carence en ressources humaines, notamment dans les centres de santé périphériques et en province, et que leur intégration permettrait de renforcer la capacité opérationnelle du système de santé.





En conclusion, il a affirmé que l'intégration de leur promotion à la fonction publique n'est pas seulement une nécessité administrative, mais un investissement stratégique pour la santé publique et pour l'avenir de la nation tchadienne.