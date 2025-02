Tchad : La province du Salamat a un nouveau Délégué général du gouvernement

Nommé conformément au décret Nº 019 du 21 janvier 2025, Dr Satadjim Succès Noël remplace à ce poste le sortant Abdoulaye Ibrahim Siam, qui quitte le Salamat pour la province du Guéra. Lors de son discours bilan, le Délégué général sortant a mentionné quelques réalisations, notamment sa contribution à traduire dans les faits la politique du gouvernement axée sur la paix, la stabilité, la cohésion sociale, le bon vivre-ensemble et le développement.



Lors de son discours, le Ministre Délégué auprès du Ministre de l'Administration du Territoire, chargé de la Décentralisation, Ahmat Oumar Ahmat, s'est adressé au nouveau Délégué général du gouvernement en ces termes : « Vous veillerez au maintien de l’ordre public et à la sécurité des biens et des personnes. Pour ce faire, toutes les Forces de Défense et de Sécurité implantées dans vos circonscriptions respectives relèvent de votre autorité ».



Il a ensuite ajouté : « Sur cet aspect précis de votre noble mission, je voudrais m’attarder pour dire que la Province dont je vous confie les rênes connaît un réel problème de sécurité publique, tant dans les centres urbains que dans les villages. Vous allez accroître la vigilance de manière à contenir les conflits intercommunautaires, à traquer nuit et jour les coupeurs de routes et autres bandits de grands chemins, et à protéger l’environnement... ».



Prenant officiellement service, le nouveau Délégué général, Dr Satadjim Succès Noël, déclare que le respect de la hiérarchie et l'autorité de l’État doivent être le socle de son administration. Il remercie les hautes autorités pour la confiance accordée en lui et s'engage à œuvrer pour la réduction, pour ne pas dire à l'éradication, de la corruption, de la gabegie, de la concussion, de la prévarication, du clientélisme et du trafic d'influence.