TCHAD Tchad : "La santé d'une nation se jauge par le bien-être de la femme"

"Plus qu'une question de justice et d'équité, l'adoption de la Politique Nationale Genre relève du souci majeur de donner une dimension inclusive et participative au développement des tchadiens des deux sexes dont l'égalité est consacrée dans la Constitution de la République du Tchad. Il est indéniable que l'immense chantier de l'édification de la Nation exige une participation active et dynamique de toutes les composantes de la société", a expliqué Hinda Déby.



Les femmes tchadiennes, de par leur poids démographique et leur potentiel productif, "constituent sans équivoque, assurément une force motrice de premier ordre que l'on ne saurait minorer", a-t-elle relevé.



"Le mérite revient aux plus Hautes Autorités de la République qui ont assumé toute leur part de responsabilité à travers un leadership fort et affirmé sur la question de l'équité de genre", selon la Première Dame. Elle a cité à titre d'illustration les textes de loi interdisant le mariage d'enfants au Tchad, l'interdiction des mutilations génitales féminines, l'ordonnance relative à la parité qui rétablit la femme dans ses droits et l'ordonnance portant promotion de la santé de reproduction.

"L'inaction n'est pas permise"

"Nous ne pouvons résoudre tous les problèmes en cinq ans mais nous devons agir main dans la main, avec détermination et courage. Les obstacles ne doivent pas nous faire peur. Nous sommes les actrices premières de notre propre bien-être. La 4ème République nous offre des-perspectives nouvelles, profitons-en. Les conditions de vie de la femme d'aujourd'hui déterminera celle de la tchadienne de demain", a souligné Hinda Déby.



D'après la Première dame, "la santé d'une Nation se jauge par le bien-être de la femme". Il revient donc, selon elle, à toute la société de s'investir pour que soient levées toutes les pesanteurs socioculturelles qui entravent l'épanouissement des femmes. "Tous, nous devons nous mobiliser pour que les femmes aient accès aux moyens de production et à la propriété au même titre que nos concitoyens hommes", a-t-elle souhaité.





