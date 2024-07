Tchad: La secrétaire d'État à la santé publique visite l'hôpital provincial de Doba pour évaluer les conditions de travail

Au cours de sa visite, Mme Ngaradoumri a visité les différents services de l'hôpital, notamment la maternité, la pédiatrie, la chirurgie et le laboratoire. Elle a pu échanger avec les médecins, les infirmiers et les autres membres du personnel afin de mieux comprendre les défis auxquels ils sont confrontés dans leur travail quotidien.



Problèmes identifiés et solutions envisagées



Le directeur de l'hôpital provincial de Doba a profité de l'occasion pour présenter à la secrétaire d'État les besoins de l'établissement. Parmi les problèmes les plus urgents, il a cité le manque de personnel qualifié, le manque d'équipements médicaux et de médicaments, et l'état de dégradation des infrastructures.



Mme Ngaradoumri a prêté une oreille attentive aux préoccupations du personnel et a rassuré que le ministère de la santé publique prendra des mesures pour améliorer la situation. Elle a annoncé que le ministère étudiera les possibilités de répondre aux besoins de l'hôpital selon les priorités, afin de permettre au personnel de prodiguer des soins de qualité aux populations.



Un engagement pour une meilleure santé publique au Tchad



La visite de Mme Ngaradoumri à l'hôpital provincial de Doba s'inscrit dans le cadre des efforts du gouvernement tchadien pour améliorer l'accès à la santé publique pour tous les citoyens. Le ministère de la santé publique s'engage à travailler en collaboration avec les partenaires nationaux et internationaux pour renforcer le système de santé et offrir des services de qualité à la population tchadienne.