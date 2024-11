Tchad - La solidarité face au drame : Des hors-bords pour les habitants de Banda et Moussafoyo

Suite à cet incident, les populations des cantons Banda et Moussafoyo, ainsi que les ressortissants de Ndjamena et de la diaspora, ont décidé d'agir. Ils ont collecté des fonds pour acquérir ces trois hors-bords et plus de quarante gilets de sauvetage, dans le but d'améliorer la sécurité et de faciliter la circulation sur le fleuve, particulièrement durant la saison des pluies.





Ces embarcations modernes permettront de naviguer en toute sécurité, même sous des conditions climatiques difficiles, offrant ainsi une réelle protection aux usagers du fleuve.





Discours et Engagements

Le représentant des cantons, Docteur Bara Mallah, a souligné l'importance de cette initiative pour mieux desservir la population et réduire l'isolement des habitants pendant la saison des pluies. Il a également appelé la Compagnie Sucrière du Tchad (CST) à s'engager davantage pour le bien-être des populations locales.





En réponse, Antonin Hiroux, directeur général de la CST, a affirmé que sa société s'engagerait à répondre aux besoins des deux cantons et à soutenir les populations riveraines.





Le gouverneur de la province, Abderrahmane Ahmat Bargou, a promis de fournir un autre hors-bord aux populations, soulignant que ce geste contribuera à renforcer la sécurité et à améliorer les conditions de vie des habitants de cette région reculée.





Impact et Perspectives

Cette cérémonie représente une étape significative pour les cantons de Banda et Moussafoyo, symbolisant un pas vers un avenir plus sûr et mieux connecté. Les trois hors-bords ont été acquis pour un montant supérieur à 7 millions de Francs CFA, et leur mise en service est attendue avec impatience par les communautés locales.



Ces initiatives montrent l'importance de la solidarité communautaire et du soutien des autorités dans l'amélioration des conditions de vie et la sécurité des populations riveraines.