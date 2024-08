Tchad - La viande à l'honneur : Une campagne d'hygiène au cœur du marché de Tchouri (Abéché)

Dans cette ambiance chaleureuse où le bruit des clients et commerçants résonne, le trio de visiteurs a pu discuter calmement et sans arrêt avec les bouchers professionnels. Visiblement, ces derniers ont compris l'importance d'avoir une bonne hygiène dans leurs installations.



Après ces images vivantes de la rencontre, le récit indique que dans les heures qui suivent, un extrait de film sera présenté, dont le contenu sera totalement en lien avec le sujet de l'hygiène et de la sensibilisation auprès des commerçants.



Cette campagne semble s'inscrire dans un effort plus large visant à améliorer les pratiques d'hygiène et de salubrité au sein du marché local.