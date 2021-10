Tchad : La voix de la femme lance une réflexion pour identifier les entraves à la transition

L’ONG “La voix de la femme” a organisé ce 4 septembre une journée de réflexion sur la contribution des femmes et leur rôle durant la période de transition. L’événement, placé sous le patronage du ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection de l’enfance, a réuni différentes organisations féminines.



Les échanges visent à identifier des axes prioritaires de contraintes et obstacles qui peuvent entraver la promotion de l'égalité des chances et l'équité entre les hommes, les femmes et les jeunes, selon Amsissane Lamane, secrétaire générale de “La voix de la femme”.



“Il est plus que jamais temps que notre solidarité quitte le cadre des slogans pour se traduire maintenant en actions concrètes à l'endroit des plus hautes autorités de la transition pour une contribution positive permettant de gagner le pari de la réconciliation tant souhaitée par l'ensemble de nos concitoyens”, affirme-t-elle.



Pour les organisations féminines, la représentativité des femmes à hauteur de 33% au sein du Conseil national de transition (CNT) traduit la volonté des autorités de transition de préserver les acquis en faveur de la femme et de l’impliquer dans les instances de prise de décision.