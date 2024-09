Tchad : Lancement d’un développement structuré du Sila

Le 3 septembre, le secrétaire général provincial a inauguré l'atelier de validation du PDP à Goz-Beïda, en présence d'Ali Mahamat Nour, Directeur des études et de la planification stratégique du Ministère des Finances et du Plan.



Ali Mahamat Nour a souligné que le Tchad est confronté à divers aléas naturels pouvant entraîner des urgences majeures, ce qui rend nécessaire une planification stratégique intégrant le concept de Nexus HDP en conformité avec la Vision 2030.



Le secrétaire général provincial, Ali M'bodou Djibrine, a indiqué que le PDP est essentiel pour améliorer l'accès aux services sociaux de base et renforcer les capacités nationales.



L'élaboration du PDP bénéficie du soutien de l'UNICEF, facilitant ainsi le développement de la province du Sila.

Ce plan a pour but de réaliser des investissements dans les infrastructures de base, promouvoir des dynamiques locales de développement résilientes, favoriser le développement durable avec des résultats tangibles et améliorer l'efficacité des politiques publiques par un ciblage adéquat des besoins.



Le Cabinet d'étude « ESPACE CONSULTING » a conduit le processus d'élaboration du PDP, dont le rapport de diagnostic participatif a été validé lors d'un précédent atelier.



L'atelier actuel vise à valider officiellement le Plan de Développement Provincial pour la province du Sila.

Ce lancement marque une étape importante vers un développement structuré et durable du Sila, en s'appuyant sur une planification stratégique et des investissements ciblés. Le lancement du Plan de Développement Provincial (PDP) du Sila marque une étape cruciale dans la trajectoire de développement de cette région du Tchad.



Le PDP du Sila constitue un cadre de référence important pour le développement de cette province. Son succès dépendra de la volonté politique, de la mobilisation des ressources et de l'engagement de tous les acteurs concernés. Il est essentiel de veiller à ce que ce plan soit mis en œuvre de manière transparente et inclusive, afin de garantir un développement durable et équitable pour les populations du Sila.