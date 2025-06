Tchad : Lancement d'une campagne de vaccination contre la poliomyélite à Bébédjia

Lors de la cérémonie d'ouverture, le délégué sanitaire Ali Soumaine Baggar a rappelé la dangerosité de la poliomyélite, une maladie virale hautement contagieuse transmise par l'eau et les aliments contaminés. Il a également souligné l'importance de la vitamine A et du Mebendazole, essentiels pour la croissance et la bonne santé des enfants. La stratégie adoptée pour cette campagne est le porte-à-porte, afin d'atteindre l'ensemble de la population cible.







En lançant officiellement la campagne, le Général Youssouf Oumar Barh a salué l'engagement constant des partenaires en matière de santé infantile aux côtés du gouvernement. Il a lancé un appel solennel à tous les acteurs, notamment les chefs de ménage et les chefs de ferricks, à accueillir les agents vaccinateurs pour que tous les enfants de 0 à 5 ans soient vaccinés.







Le représentant du délégué du gouvernement a exhorté les chefs traditionnels et les relais communautaires à jouer pleinement leur rôle de proximité dans la sensibilisation. Il a également invité les médias locaux à informer la population sur les bienfaits de cette campagne. Enfin, il a encouragé l'équipe cadre de vaccination à faire preuve de rigueur, de professionnalisme et de dévouement pour assurer le succès total de cette initiative.







Après la phase protocolaire, le préfet du département de la Nya et le délégué sanitaire de la province du Logone Oriental ont symboliquement administré les premières doses de vaccins aux enfants ciblés.