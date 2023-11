Tchad : Lancement de l’ACIPER pour dynamiser la participation au référendum constitutionnel

Fatimé Aldjineh Garfa, présidente de AMMO, a insisté sur la nécessité de bien comprendre le projet de constitution pour exercer un vote informé. Elle a mis en avant l'engagement du Consortium à travailler avec les autorités et la société civile pour diffuser un message d'unité et encourager une large participation au référendum, ce qui est essentiel pour l'unité nationale et la démocratie du Tchad.