Tchad – Lancement de l'atelier de validation technique du projet PINAMAC

Alwihda Info | Par Peter Kum - 21 Mai 2025

Le Secrétaire général adjoint du ministère de l'Environnement, de la Pêche et du Développement durable, Youssouf Mahamat Adawi, a présidé le lancement de l'atelier de validation technique du projet PINAMAC (Projet d'Intégration de la Conservation de la Biodiversité et de la Gestion Durable des Terres dans les Paysages du Lac Tchad). L'événement a eu lieu à N'Djaména, en présence de nombreux acteurs issus des institutions publiques, des services techniques, des ONG, du secteur privé, des universités et des partenaires techniques et financiers.