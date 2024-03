Tchad : Lancement de la caravane médicale multidisciplinaire conduite par la mission chinoise à l’hôpital du district de Toukra

Cette caravane multidisciplinaire vise à faire des consultations gratuites notamment en ophtalmologie, gynécologie et odontologie, suivies d’une prise en charge.



Le chef de mission Tang Tixiang a indiqué cette opération bénévole va s’étendre dans les campagnes et l’équipe médicale chinoise est là pour servir le peuple tchadien afin de renforcer davantage l’amitié entre les deux peuples.



Le secrétaire d’État à la santé publique et à la prévention Pr Abdelrazzack Adoum Fouda a souligné que c’est un acte très important qui traduit l’excellence des relations entre les deux pays et entre en droite ligne de la politique du gouvernement de la république du Tchad à rapprocher les services de santé de la communauté.



Le secrétaire d’État à la santé publique et à la prévention a fait un tour dans les différents services pour encourager l’équipe de la mission médicale chinoise et échanger avec les responsables sur la stratégie adoptée et rassuré du soutien du ministère de la santé publique et de la prévention pour le succès de cette action salutaire.