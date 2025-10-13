Alwihda Info
TCHAD

Tchad : Lancement de la semaine des jeunes entrepreneurs – Innover pour un avenir inclusif


Alwihda Info | Par Achta Mahamat - 13 Octobre 2025


Le 13 octobre 2025, lors de l’ouverture de la phase de formation de la 4ᵉ édition de la Semaine des Jeunes Entrepreneurs, le Réseau des Jeunes Entrepreneurs Tchadiens (RJET) a encouragé les jeunes à miser sur l’innovation, la persévérance et la collaboration. Ce moment marque un appel vibrant à croire en leurs idées, à apprendre de leurs erreurs et à bâtir ensemble un avenir économique durable et inclusif.


Tchad : Lancement de la semaine des jeunes entrepreneurs – Innover pour un avenir inclusif

Madame Prisca Tessembaye, présidente des jeunes entrepreneurs, a exprimé sa joie lors de cette inauguration, soulignant que cette édition est placée sous le thème : « Innovation entrepreneuriale et inclusion économique et sociale ». Elle a rappelé que le RJET, depuis sa création, multiplie les initiatives pour renforcer les capacités des jeunes, leur permettant ainsi d'acquérir les compétences nécessaires pour faire face aux défis de l'emploi et de l'entrepreneuriat.

 
La Semaine des Jeunes Entrepreneurs est une activité phare du Réseau, réunissant chaque année des jeunes de divers horizons pour les outiller face aux réalités du marché du travail. Ce cadre offre aux participants l'opportunité de se rencontrer, de s’inspirer, de collaborer et de bâtir des partenariats durables.

 

Un Espace d'Apprentissage

La formation inaugurée est un véritable espace d’apprentissage et de rencontre. Madame Tessembaye a reconnu que l’entrepreneuriat est parfois semé d’embûches, mais avec la volonté d’apprendre et de s’améliorer, tout devient possible. Elle a remercié les formateurs expérimentés pour leurs partages d'expériences inspirantes, citant un adage : « Le savoir est un trésor, et la clé de ce trésor est la pratique. »

 

Un Soutien International

M. Floris Van Eijk, représentant du Royaume des Pays-Bas, a souligné l’importance de l’initiative. Depuis la première édition en 2022, le Royaume des Pays-Bas est fier de soutenir le RJET, témoignant de son engagement envers la jeunesse tchadienne. Il a affirmé que promouvoir l’entrepreneuriat, notamment chez les jeunes et les femmes, est un levier puissant pour un développement inclusif et durable.

 
Il a précisé que l’entrepreneuriat des jeunes est un moteur de croissance, un outil de lutte contre le chômage, et un moyen de bâtir une société plus résiliente. Lorsque les jeunes sont formés et accompagnés, ils deviennent des acteurs du changement, capables de proposer des solutions aux défis nationaux.

 

L'Importance de l'Éducation

M. Van Eijk a également souligné que l’éducation joue un rôle fondamental. Il est impératif de garantir à chaque jeune un accès à une éducation de qualité, orientée vers l’innovation et le leadership.

 
Il a conclu en affirmant que le Plan National de Développement « Tchad Connexion 2030 » souligne clairement l’importance stratégique de l’entrepreneuriat dans la diversification de l’économie et la création d’emplois. Ensemble — institutions, partenaires techniques et financiers, secteur privé et société civile — il est nécessaire de construire un écosystème propice à l’émergence de talents entrepreneuriaux, jeunes porteurs de solutions durables.


