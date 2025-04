Tchad - Lancement du concours national PPEJ-CONFEJES : Le Tchad investit dans l'avenir entrepreneurial de sa jeunesse

La cérémonie inaugurale a été présidée par Madame Sola Ndilnodji, Secrétaire Générale Adjointe du Ministère de la Jeunesse et des Sports, représentant le Ministre Maïdé Hamit Lony. Cette compétition, axée sur l'innovation et la mise en valeur des jeunes entrepreneurs, s'inscrit dans une stratégie nationale visant à favoriser l'autonomisation de la jeunesse et l'émergence d'un tissu économique plus inclusif.





Madame Ndilnodji a chaleureusement salué l'engagement des plus hautes autorités de l'État, notamment le Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, Président de la République, et le Ministre en charge de la jeunesse, pour leur vision d'un avenir porté par le dynamisme de la jeunesse tchadienne.





À l'issue de cette compétition nationale, trois jeunes entrepreneurs se verront récompensés pour leurs projets novateurs. Le lauréat du premier prix aura l'honneur de représenter le Tchad lors du concours international de la CONFEJES, qui se tiendra en marge de la Conférence des Ministres de la Jeunesse et des Sports de la Francophonie, prévue en mai prochain au Maroc.



Pour Madame Sola Ndilnodji, ce concours dépasse largement le cadre d'une simple compétition : « Le Tchad regorge de talents jeunes porteurs de solutions audacieuses. C’est en leur offrant un cadre propice à leur épanouissement que nous bâtirons un avenir durable. » Le PPEJ-CONFEJES se positionne comme un catalyseur essentiel de créativité, d'innovation et de leadership économique, en encourageant les jeunes à transformer les défis structurels en opportunités concrètes de développement.





En conclusion de son discours, la Secrétaire Générale Adjointe a lancé un appel vibrant et inspirant à la jeunesse tchadienne : « Osez, créez, innovez… Le Tchad croit en vous ! Vous êtes la richesse et l’avenir de notre nation. »