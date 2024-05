Tchad : Lancement du processus d'élaboration de la Stratégie Nationale de Justice pour Enfant

C'est avec une grande satisfaction que le public a assisté, à l'initiative du Ministère de la Justice et en collaboration avec le Ministre d'État, Ministre de la Justice et des Droits Humains, et l'UNICEF Tchad, au lancement officiel du processus d'élaboration de la Stratégie Nationale de Justice pour Enfant.



Cette initiative majeure marque un tournant décisif dans la lutte contre le recours systématique à l'emprisonnement des enfants en conflit avec la loi au Tchad. Elle s'inscrit parfaitement dans la dynamique des efforts déployés par le Gouvernement du Tchad, sous la conduite éclairée du Président de la République, Chef de l'État, Son Excellence Mahamat Idriss Déby Itno, en vue d'offrir un environnement protecteur à tous les enfants du pays.



La Stratégie Nationale de Justice pour Enfant vise à réformer en profondeur le système judiciaire pour enfants au Tchad. Elle a pour ambition de promouvoir des alternatives à l'incarcération: Il s'agit de privilégier des mesures éducatives et socio-éducatives plus adaptées aux besoins des enfants en conflit avec la loi, en lieu et place de l'emprisonnement systématique et de renforcer les capacités des acteurs de la justice juvénile: Cela implique la formation des magistrats, des agents de police judiciaire et des éducateurs spécialisés, afin de leur permettre de mieux appréhender les droits spécifiques des enfants et de traiter leurs cas avec la diligence et l'humanité requises.



Il vise aussi à améliorer l'accès à la justice pour les enfants: Il est essentiel de faciliter l'accès des enfants aux services de justice, en particulier pour les enfants les plus vulnérables, tels que les enfants issus de milieux défavorisés ou les enfants victimes de violence.



L'élaboration de la Stratégie Nationale de Justice pour Enfant est un processus participatif qui implique l'ensemble des acteurs concernés, y compris les autorités gouvernementales, les organisations de la société civile, les professionnels de la justice et les enfants eux-mêmes.