Tchad : Lancement officiel des Crédits Agricoles par l'ONAPE à Mao

Cette initiative fait partie des efforts du gouvernement tchadien pour lutter contre la pauvreté en milieu rural. Le programme propose des crédits à taux d’intérêt de 0%, visant à favoriser l’autosuffisance alimentaire et à éliminer les pratiques usurières courantes dans la province.



Discours et Engagement

Dans son discours, Abakar Bechir Warimi a souligné la détermination des autorités à améliorer les conditions de vie des producteurs agricoles. Il a affirmé que ce programme est crucial pour accompagner les producteurs et renforcer l’agriculture locale, constituant ainsi une étape importante dans la lutte contre la pauvreté et pour l’essor économique.



Le montant alloué pour cette année s'élève à 29 750 000 francs CFA, un chiffre en nette diminution en raison du faible taux de remboursement des campagnes précédentes. Au total, 149 personnes ont bénéficié de ces crédits.



Avertissement et Appel à l'Engagement

Le représentant du Gouverneur a averti que si les bénéficiaires ne remboursent pas les crédits dans les délais impartis, le programme pourrait être suspendu, plongeant ainsi les populations dans la précarité des pratiques usurières. Il a exhorté à un changement de mentalité pour protéger cette initiative, qui est essentielle à l’amélioration des conditions de vie en milieu rural.



Clôture de la Cérémonie

Les bénéficiaires ont reçu leurs crédits des mains des autorités, marquant le lancement officiel de ce programme pour la nouvelle campagne dans la province du Kanem. La cérémonie s'est terminée par une photo de famille, symbolisant l'unité et l'engagement envers cette initiative.



Conclusion

Le lancement des crédits agricoles par l'ONAPE représente une avancée significative dans les efforts du Tchad pour soutenir l'agriculture locale et améliorer le bien-être des populations rurales. Cette initiative, en favorisant l'autonomie financière des producteurs, pourrait jouer un rôle clé dans la lutte contre la pauvreté dans la province.