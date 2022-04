Tchad : Laoukein Médard élu maire de Moundou

Le leader du parti CTPD et ancien maire de la ville de Moundou (2016-2017), Laoukein Médard, ne disait pas non à un éventuel retour à la tête de la municipalité du chef-lieu du Logone Occidental. Il a été élu ce 22 avril par consensus à la tête de l’exécutif communal de Moundou à l’issue d’une session extraordinaire.



Laoukein Medard qui a déjà occupé ce poste dit avoir été diabolisé en son temps pour avoir refusé la corruption au sein de la mairie.



Le nouveau maire composera avec Netoloum Julien, M. Balkas et Adelbaye Clément.