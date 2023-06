Tchad : Le 10ème Congrès ordinaire de l'UJT se tiendra le 5 juillet à Sarh

Mme Fakolne a expliqué que ce choix était conforme aux recommandations du 9ème Congrès Ordinaire tenu à Bongor en 2020, qui préconisait une décentralisation et une rotation des villes provinciales pour l'organisation des congrès. Sarh, en tant que chef-lieu de la Province du Moyen Chari, a été choisie en raison de sa capacité d'accueil et de l'engagement des autorités provinciales.



Par décision n°001 du 5 janvier 2023, le bureau de l'UJT a mis en place un Comité d'organisation composé de membres issus de différents organes de presse et de la corporation. Ce comité est chargé de préparer et d'organiser le 10ème Congrès ordinaire, qui marquera la fin du mandat des membres actuels du bureau exécutif.



Le Comité d'organisation se chargera du transport, de l'hébergement et de la restauration de tous les journalistes membres de l'UJT, et il assure avoir pris toutes les dispositions nécessaires pour accueillir les participants.



Mme Fakolne invite tous les membres de l'UJT, de toutes les provinces, à participer au congrès et lance un appel à la mobilisation pour en assurer le succès. Les membres actifs ou passifs de l'UJT souhaitant participer au congrès sont invités à se manifester. Les inscriptions seront ouvertes du lundi 26 juin 2023 au lundi 3 juillet 2023 à 16h, au siège de l'UJT situé à la Maison des Médias, où une permanence sera assurée.