Tchad : Le 8e arrondissement forme ses enseignants pour une rentrée réussie

C'est avec un enthousiasme renouvelé que les enseignants du 8e arrondissement entament la nouvelle année scolaire. Après trois jours de formation intensive, ils sont désormais mieux outillés pour relever les défis pédagogiques.



Le 15 août 2024, l'Inspection Départementale de l'Éducation Nationale et de la Promotion Civique (IDENPC-CN VIII) a conclu un atelier de formation destiné aux enseignants au complexe scolaire Maarif Tchado-turc, section garçon. Cet événement a rassemblé 130 enseignants dans le but de les outiller avec des techniques pédagogiques adaptées pour l'année scolaire 2024-2025.



L'atelier a été mis en place pour renforcer les compétences des enseignants, fournir des outils pédagogiques efficaces et préparer les enseignants à relever les défis de l'année scolaire à venir.



Les participants ont exprimé leur satisfaction quant à la formation. Yacoub Hassaballah, représentant des récipiendaires, a souligné l'importance de telles initiatives et a recommandé une formation continue des enseignants par le Ministère de l'Éducation.



Cette initiative marque une étape significative dans le développement des ressources humaines dans le secteur éducatif, visant à améliorer la qualité de l'enseignement au Tchad.