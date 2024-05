Tchad : Le Bureau de soutien Mobile finalise la lecture de 1000 Saints Coran

Dans la quête de la paix et de la stabilité, le Bureau de soutien mobile a finalisé la lecture de 1000 exemplaires du Saint Coran et 1 million de sourates Yacine afin de préserver la paix et la stabilité après les élections présidentielles qui ont vu la victoire du candidat de la coalition pour un Tchad Uni.



Le coordonnateur Alhadj Ahmat Mahamat a déclaré : "Nous ne sommes pas un bureau de soutien qui fait du bruit. À cette occasion, plusieurs corporations des écoles coraniques ont récité le Saint Coran pour implorer Dieu afin que le Président élu, Mahamat Déby Itno, soit dans un havre de paix."



Pour sa part, le président d’honneur, Ahmat Hissein Ambadé, a affirmé : "Comme l’a dit le Président Mahamat Idriss Déby, je suis là pour la paix et je tends la main pour que tous les fils et filles du Tchad partagent cette volonté manifeste de stabilité pour le Tchad."



Rappelons que la cérémonie s'est achevée par les prières (doua) des chefs religieux.