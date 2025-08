Tchad : Le CESCE tiendra sa 2ᵉ session ordinaire sur le repli identitaire et les conflits

La circulation illégale d’armes de guerre .

. L' insécurité .

. Les tensions autour de l’accès aux ressources naturelles.



Objectifs de la Session

Le Président du CESCE a rappelé que malgré les efforts du gouvernement pour gérer et résoudre les conflits, le Tchad est confronté à une montée des tensions identitaires et ethniques. Ce "repli identitaire", qui privilégie l’appartenance à un groupe au détriment de l’identité nationale, menace la cohésion sociale et le vivre-ensemble.Ces comportements, a-t-il expliqué, trouvent leur origine dans l'exacerbation et l'instrumentalisation des différences. Les récents événements survenus à Mandakao, Orogomel, ainsi que dans les provinces du Ouaddaï et du Salamat, ont soulevé de sérieuses interrogations sur la nature de ces tensions.Au-delà des rivalités communautaires, d'autres facteurs viennent aggraver la situation, notamment :Ces éléments affectent le moral des populations et compromettent l'espoir d'un avenir plus prospère. « Les conflits inter et intracommunautaires, les replis identitaires croissants et les pertes humaines importantes nous interpellent au plus haut point », a déclaré Dr Ahmat Mbodou Mahamat.Cette deuxième session du CESCE vise plusieurs objectifs :L'événement a également été marqué par une cérémonie de remise d'attestations à des agents du CESCE qui ont suivi une formation en pratiques protocolaires, soulignant l'importance du renforcement des capacités du personnel pour l'administration.