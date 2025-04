Tchad : Le COC-TCHAD dresse le bilan de sa mission sur le corridor sud

Multiplication de barrières anarchiques : 16 barrières douanières illégales recensées ;

Surcharge des camions : sur 3 857 véhicules pesés au pont-bascule de Moundou, 764 étaient en surcharge (soit 19 %) ;

Défaillance des logiciels dans certaines stations de pesage ;

Absence de parcs de stationnement pour les gros porteurs ;

Lenteur du traitement des dossiers due au sous-effectif ;

Paiement de frais illégaux sans justificatif ;

Méconnaissance des textes réglementaires par certains acteurs ;

Querelles fréquentes entre chauffeurs et forces de l’ordre ;

Manque de professionnalisme chez certains transitaires et chauffeurs.

Organisée sous l’égide du Ministère des Transports et de l'Aviation Civile, cette mission, une première du genre, a mobilisé plusieurs acteurs clés du transport et du transit, notamment les Douanes tchadiennes et camerounaises, la Police nationale, la Gendarmerie nationale, le Bureau National du Fret Terrestre (BNFT), la Météorologie nationale ainsi que le Port-synthèse camerounais.Durant cette mission couvrant plus de 1 500 kilomètres, à travers les provinces du Mayo-Kebbi Est, de la Tandjilé, du Logone Occidental, du Logone Oriental, du Mandoul et du Moyen-Chari, la délégation a visité plusieurs postes de contrôle, stations de pesage et stations de péage. Partout, des échanges directs ont été tenus avec les transporteurs, chauffeurs et agents de terrain.La mission a mis en lumière plusieurs obstacles majeurs entravant la fluidité du transport :