Tchad : Le Cadre des Jeunes Dirigeants pour le Développement Durable au Moyen-Chari sensibilise les jeunes de Sarh sur le VIH

Plus d'une centaine de jeunes venus des différents quartiers de Sarh ont participé à cette campagne de sensibilisation. Selon le président du CJLD, Tédébaye Tougondjidé Léonard, l'objectif de cette campagne est de sensibiliser les jeunes sur cette maladie qui continue de sévir dans leur communauté, mais aussi de connaître leur sérologie.



Il lance également un appel pressant aux autorités provinciales du Moyen-Chari pour qu'elles prennent en compte la jeunesse en matière de santé. "Nous avons remarqué depuis un certain temps que de nombreux bars poussent comme des champignons dans certains quartiers de Sarh, et que certains jeunes s'adonnent à l'alcool. Nous savons que sous l'influence de l'alcool, des choses étranges peuvent se produire sans que l'on puisse les contrôler. C'est pourquoi nous avons décidé de sensibiliser ces jeunes", s'exclame Tédébaye Tougondjidé Léonard.



Le responsable de la santé de la CJLD, Biangaye Hervé, a également salué le courage des jeunes du quartier de Kassaï qui ont accepté de se faire dépister. Il a ajouté que le VIH/SIDA a plusieurs modes de transmission, c'est pourquoi les jeunes doivent être très prudents. Il est à noter qu'au total 106 jeunes ont appris leur sérologie lors de cette campagne de dépistage volontaire du VIH/SIDA.