Tchad : Le Centre Américain a reçu plus de 18 000 demandes d’adhésion

Merci, N'Djamena !



L'ambassade des États-Unis au Tchad tient à remercier les n'djamenois pour l'intérêt considérable qu'ils portent à notre Centre Américain. Nous avons maintenant reçu plus de 18 000 demandes d’adhésion de la part d'étudiants, d'apprenants de langue anglaise, d'enseignants et d'autres professionnels. Les inscriptions libres prendront fin le 30 mars 2018. Après cette date, les nouvelles demandes d'adhésion ne seront acceptées que sur rendez-vous.



Le Centre Américain est un espace où l'on apprend à connaître les États-Unis et où les gens échangent des idées. Il dispose de 20 ordinateurs avec accès à Internet à utiliser gratuitement pour une durée maximum de 30 minutes par jour. Des ressources et des informations sur l'apprentissage de l'anglais seront disponibles, mais le Centre Américain n'offre pas de cours d'anglais.



Veuillez consulter notre site Web (https://td.usembassy.gov ) pour de plus d’informations.