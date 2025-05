Tchad : Le Centre d’Écoute de la Maison Nationale de la Femme : Un refuge et un soutien essentiel pour les victimes de VBG

Une Prise en Charge Multidimensionnelle et Intégrée





Loin de se limiter à une simple écoute, le Centre d’Écoute adopte une approche globale de soutien psychologique. Chaque récit de victime est accueilli avec la plus grande attention, dans le respect absolu de sa dignité et de son propre rythme de guérison. Suite à cette première étape cruciale, une orientation structurée est mise en place vers les services spécialisés à travers le Centre Intégré de Services Multisectoriels (CISM). Ce mécanisme de référencement assure un accès coordonné et efficace aux services essentiels :



Médicaux : Prise en charge des blessures physiques et du suivi médical.

Prise en charge des blessures physiques et du suivi médical. Juridiques et Judiciaires : Accès à l'information juridique, à l'assistance légale et au soutien dans les procédures judiciaires.

Accès à l'information juridique, à l'assistance légale et au soutien dans les procédures judiciaires. Sécuritaires : Orientation vers les dispositifs de protection et de sécurité adaptés à la situation de chaque victime.



De plus, un volet essentiel du travail du centre est dédié à la réinsertion socioéconomique des survivantes. L'objectif est de les accompagner vers une autonomie durable grâce à des programmes de formation technique et professionnelle axés sur des activités génératrices de revenus (AGR).





La Ligne Verte Gratuite 1390 : Un Lien Vital





Dans une perspective de prévention et d'intervention rapide, le centre met à disposition une ligne verte nationale, le 1390. Ce numéro gratuit et accessible à toute personne victime ou témoin de VBG sur l’ensemble du territoire tchadien facilite le signalement des cas et permet une prise en charge immédiate et coordonnée par les services compétents.





Un Service Dédié à la Santé de la Reproduction





Le Centre d’Écoute propose également un service spécialisé en santé de la reproduction, assuré par une sage-femme qualifiée. Ce service prend en charge des problématiques cruciales telles que :



La santé maternelle et les soins obstétriques.

La planification familiale et l'accès aux contraceptifs.

La prévention et la prise en charge des infections sexuellement transmissibles (IST/MST).

L'information et l'orientation concernant le VIH/SIDA.



Une Équipe Pluridisciplinaire et Engagée





L'efficacité de toutes ces activités repose sur une équipe dynamique et pluridisciplinaire, composée de professionnels dévoués tels que :



Des psychologues spécialisés dans le traumatisme et le soutien émotionnel.

Des assistants sociaux compétents dans l'évaluation des besoins et l'orientation vers les ressources appropriées.

Des juristes experts en droit des victimes et en procédures judiciaires.

Des sociologues apportant une compréhension des dynamiques sociales et culturelles des VBG.

Des sages-femmes qualifiées pour les services de santé de la reproduction.



Chaque membre de cette équipe joue un rôle indispensable dans la chaîne de prise en charge, contribuant à garantir une réponse holistique, humaine et adaptée à la situation unique de chaque personne ayant recours au Centre d’Écoute de la Maison Nationale de la Femme.