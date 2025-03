TCHAD Tchad : Le Collectif des Droits de l'Homme alerte sur la montée de l'insécurité et les violations démocratiques

Alwihda Info | Par Malick Mahamat - 9 Mars 2025



Un point de presse pour dénoncer la situation des droits humains dans le pays.



Le 7 mars 2025, le collectif des associations de défense des droits de l'Homme, comprenant APLFT, ACAT/TCHAD, ATPDH, ATNV, LTDH, et TNV, a tenu un point de presse à la radio FM Liberté pour exprimer ses préoccupations concernant la situation des droits de l'Homme au Tchad.

Insécurité Croissante Lors de cette conférence, la présidente de l’ATPDH, Agues Ildjima Lokiam, a souligné les problèmes de sécurité dans plusieurs quartiers périphériques de N'Djamena, tels que Gassi, Digo, Adénio, Ndjari, Walia, et Farcha. Ces zones sont devenues des repaires de braqueurs, où violences, meurtres, et agressions sexuelles contre les femmes et les filles se multiplient, sans réponse adéquate des autorités gouvernementales ou des forces de l'ordre. Violations des Principes Démocratiques Concernant les récentes élections, le collectif a dénoncé leur utilisation comme un prétexte par le parti au pouvoir pour violer les principes fondamentaux d’une élection démocratique. Malgré les alertes de la société civile sur les conditions d'organisation, le gouvernement est resté indifférent. Les résultats, qui annoncent l'avènement de la 5ᵉ République, ne reflètent pas la volonté de la majorité des citoyens tchadiens.

Préoccupation pour les Victimes d'Attaques d'Éléphants Le collectif a également exprimé son inquiétude face à l'absence de l'État dans la protection des populations victimes d'attaques d'éléphants dans les régions de Tandjilé Ouest et Hadjer Lamis. Ces attaques ont causé des pertes humaines, des blessures, et des destructions massives de biens, plongeant les communautés dans un état de désolation.

Recommandations au Gouvernement

Face à ces manquements, les membres du collectif ont formulé plusieurs recommandations au gouvernement : Enquête sur la Mort de Yaya Dillo : Diligenter une enquête sur les circonstances de la mort de l'opposant Yaya Dillo, président du Parti Socialiste sans Frontière. Libération des Détentions : Libérer sans délai le secrétaire général du PSF, Gam Robert, et le journaliste Monodji Olivier. Disparition d'un Journaliste : Faire la lumière sur la disparition du journaliste Noubadoum Sotinan au Cameroun. Liberté de la Presse : Garantir et respecter la liberté de la presse et la liberté d'opinion pour tous les citoyens. Sécurité des Tchadiens : Assurer la sécurité de l'ensemble des Tchadiens par les Forces de Sécurité Intérieure. Dédommagement des Victimes d'Attaques d'Éléphants : Dédommager les victimes des attaques d'éléphants, qui n'ont pas les moyens de couvrir leurs soins de santé. Gestion des Élément : Organiser le parcage des éléphants dans des zones appropriées du pays. Les déclarations du collectif mettent en lumière des enjeux cruciaux liés à la sécurité, à la démocratie et aux droits humains au Tchad. Les recommandations formulées visent à restaurer la confiance du public dans les institutions et à protéger les droits fondamentaux des citoyens.





