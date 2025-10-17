Alwihda Info
TCHAD

Tchad : Le Conseil Provincial du Ouaddaï en Soutien aux Victimes du Choléra à Abdangoule


Alwihda Info | Par Hambali Nassour Ourada - 17 Octobre 2025


Face à l'épidémie de choléra qui touche le village d'Abdangoule, situé à environ 30 kilomètres au sud d'Amdam, une délégation du Conseil provincial du Ouaddaï, conduite par Ilyas Haroun Matar, premier secrétaire de séance, s'est rendue sur place le jeudi 16 octobre 2025 pour apporter son soutien aux populations affectées.


  Composée de conseillers provinciaux, de responsables sanitaires et de partenaires humanitaires, la mission avait pour but d'évaluer la situation, de fournir un soutien matériel et moral, et de renforcer la riposte contre la maladie.

 

La délégation a visité les malades, exprimant compassion et solidarité. Elle a procédé à la remise d'un lot important de matériel médical, de vivres et de produits non alimentaires aux familles touchées.

 
Selon le Délégué sanitaire du Ouaddaï, Dr Abdelmahmoud Chéné, 34 cas de choléra, dont 4 décès, ont été enregistrés depuis le début de l'épidémie il y a une semaine dans le district sanitaire d'Amdam. Il a rassuré que la situation est actuellement sous contrôle grâce à la réactivité des équipes médicales locales et au soutien des autorités administratives.

 

Dans son allocution, Ilyas Haroun Matar a insisté sur le rôle crucial des élus locaux en période de crise :
« Il est de notre devoir d’être aux côtés de nos populations, surtout face à une urgence sanitaire. La lutte contre le choléra est l’affaire de tous, et la contribution de chacun est essentielle. »


Il a réaffirmé l'engagement du Conseil provincial du Ouaddaï à œuvrer pour le bien-être de toutes les communautés de la province, quelle que soit leur localisation.



Pour sa part, le président du comité de crise et sous-préfet de Damdam Rurale, M. Choueb Ahmat Idriss, a salué cet élan de solidarité :

« Cet appui du Conseil provincial est louable et salutaire. Il témoigne d’un engagement fort des autorités dans la gestion de cette épidémie. »


La visite s'est conclue dans une atmosphère de reconnaissance et de mobilisation renforcée autour des efforts de riposte contre le choléra, soulignant l'importance de la solidarité communautaire face aux crises sanitaires.


