Tchad : Le Dr Kerim Sagour Youssouf dévoile les secrets du rezzou tchadien

Les principaux apports de l'ouvrage :



Une redéfinition du concept de rezzou : L'auteur propose une analyse nuancée et approfondie de cette tactique militaire, en la replaçant dans son contexte historique et socioculturel.

Une réécriture de l'histoire : L'ouvrage remet en question les versions officielles de l'histoire coloniale, en donnant la parole aux acteurs tchadiens.

Un éclairage sur les enjeux actuels : Le livre explore les liens entre le passé et le présent, en montrant comment les leçons du passé peuvent inspirer les défis actuels en matière de sécurité.





Un ouvrage de référence



"Tchad : Le Rezzou" s'adresse à un large public : historiens, militaires, étudiants, mais aussi à tous ceux qui s'intéressent à l'histoire de l'Afrique et aux enjeux de la sécurité. Cet ouvrage est une contribution majeure à la connaissance de l'histoire militaire du Tchad et constitue une référence incontournable pour tous ceux qui souhaitent comprendre les racines de la résistance tchadienne.