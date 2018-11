Tchad : Le G5 Sahel forme sa police pour renforcer la sécurité dans la zone

Les acteurs impliqués dans la composante de police du G5 sahel suivent une formation, ce mardi 6 novembre 2018, à N’Djamena, sous l’auspice du directeur général adjoint de la police nationale Serandy Antoine, en présence du point focal du G5 sahel au Tchad, Jontang Djankounee.



La zone Sahel fait face à un énorme défi sécuritaire. Elle est confrontée à la porosité de ses frontières. La zone est devenue un lieu de non droit et surtout un repère pour les narcotrafiquants, le terrorisme et les bandes du crime organisé.



Le Burkina Faso, le Tchad, le Mali, le Niger, et la Mauritanie ont mis sur pied en février 2017 une force conjointe du G5 Sahel composée de 5.000 hommes. Cette force comprend une composante de la police du G5 Sahel afin d’accomplir sa mission comme il se doit. Cette force de police doit être formée avant le début des travaux.



La représentante de l’ONU, Marie Djipra a indiqué que cette formation est destinée afin de familiariser avec les composantes du concept de la police d’apprendre à se connaitre, et à travailler ensemble, à comprendre le cadre général de la composante police et surtout à profiter de l’expérience voisine du Niger pour sensibiliser aux questions des droits de l’homme et des genres et surtout de comprendre les enjeux de la coopération régionale.



La police G5 Sahel du Tchad a été créée par arrêté du 18 février 2018 en collaboration avec la gendarmerie nationale en vue de constituer une force mixte.