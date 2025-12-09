Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
TCHAD

Tchad : Le Garde des Sceaux rappelle les magistrats à l’ordre face à l’absentéisme


Alwihda Info | Par Alwihda - 9 Décembre 2025


Par la note circulaire n°14/PR/PM/MJDH/SE/IG/2025, le ministre de la Justice et Garde des Sceaux, Dr Youssouf Tom, a adressé un ferme rappel à l’ordre aux chefs des Cours et juridictions à travers tout le pays, dénonçant l’absentéisme persistant de magistrats et du personnel de greffe qui perturbe gravement le fonctionnement de l’appareil judiciaire.


Dans ce document officiel, le ministère indique avoir constaté que de nombreux agents judiciaires s’absentent de leurs lieux de travail, malgré les précédentes instructions déjà données pour lutter contre ce phénomène. Cette situation, souligne la circulaire, entrave directement le bon déroulement des activités judiciaires et nuit au service public de la justice.

Face à cette dérive, tous les personnels concernés sont instruits de regagner immédiatement leurs postes respectifs, sous peine de poursuites disciplinaires. Aucune tolérance n’est désormais accordée à l’absentéisme injustifié.

En outre, les chefs de Cours et juridictions sont formellement chargés de recenser tous les cas d’absences non justifiées et de les transmettre à l’Inspection générale du ministère dans un délai de huit jours. Cette mesure vise à renforcer le contrôle administratif et à assurer une application rigoureuse des règles de discipline.

Le ministre de la Justice a insisté sur le caractère impératif de cette décision, indiquant qu’il « attache du prix au respect strict de la présente circulaire », marquant ainsi la volonté gouvernementale de restaurer la discipline et d’améliorer l’efficacité du système judiciaire tchadien.


