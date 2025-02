Tchad : Le Général Asseif Mahamat Assouni, nouveau délégué général du gouvernement du Kanem

Ce samedi, le Ministre de l'Administration du territoire et de la Décentralisation, Limane Mahamat, a présidé la cérémonie d'installation du Général Asseif Mahamat Assouni en tant que nouveau Délégué Général du Gouvernement auprès de la Province du Kanem. Il succède au Contrôleur Général Issaka Hassan Jogoï, qui a occupé ce poste pendant 25 mois. La cérémonie s'est tenue en présence d'autorités administratives, militaires, traditionnelles, ainsi que de représentants d'organisations nationales, internationales et de la société civile. Dans son discours d'accueil, le Président du comité d'organisation, Brahim Alifa Ali, a exprimé son engagement à garantir le succès de l'événement malgré les défis rencontrés. Le Contrôleur Général Issaka Hassan Jogoï a exprimé sa gratitude pour l'opportunité de servir la province, remerciant les plus hautes autorités du pays pour leur soutien. Il a salué la nomination de son successeur, le Général Asseif Mahamat Assouni, en soulignant ses compétences et son engagement envers le développement de la province. Le Général Asseif Mahamat Assouni a également pris la parole pour exprimer sa reconnaissance envers le Président de la République, le Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno. Il s'est engagé à poursuivre les efforts de développement initiés par son prédécesseur et a appelé à la collaboration de tous les acteurs locaux pour améliorer les conditions de vie des habitants de la province. Au cours de la cérémonie, une attestation de reconnaissance a été remise à Issaka Hassan Jogoï pour son dévouement et sa collaboration durant son mandat. La cérémonie s'est conclue par une rencontre entre le Ministre d'État et les autorités administratives, militaires et traditionnelles. La signature du procès-verbal a marqué la fin de cet événement symbolique pour la Province du Kanem.