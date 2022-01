Tchad : Le MPR dénonce la politique de la France en Afrique et appelle à manifester

Par un point de presse animé ce 19 janvier 2022 à la Bourse du travail, le coordonnateur national du Mouvement Panafricain de Rejet (MPR) du Franc CFA au Tchad, Ali Alhadj Allahou explique que “la coopération France-Afrique n'est pas bénéfique pour notre continent”.



Pour lui, “la France n'est là que pour asservir et piller nos ressources en nous montant les uns contre les autres”.



Ali Alhadj Allahou d'ajouter que ''la démocratie, la liberté et la bonne gouvernance dont nous parle la France est une utopie. L'heure n'est plus aux discours mais aux luttes contre l'ingérence et contre la mauvaise coopération sans la réciprocité”, estime-t-il.



Au regard de cet état des lieux, le coordonnateur lance un vibrant appel à l'endroit de tous les panafricanistes de la ville de N’Djamena à sortir massivement pour une manifestation citoyenne prévue le jeudi 20 janvier 2022 à la place publique de l'IFT, à la base Adji Kosseï et devant l'ambassade de France au Tchad.



Ali Alhadj Allahou de conclure que son organisation apportera un soutien au peuple malien par un sit-in le 22 janvier 2022 devant l'Ambassade du Mali au Tchad.