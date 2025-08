Tchad : Le MPS affine sa stratégie pour une gouvernance locale responsable

Sous la présidence d’Issa Doubragne, Secrétaire Général 1er Adjoint assurant l’intérim du SG, le Mouvement Patriotique du Salut a réuni ce week-end ses cadres et élus locaux. L’objectif est d’évaluer leur participation au séminaire national sur la décentralisation et dégager des perspectives d’action.



Le parti entend suivre avec rigueur l’application des recommandations issues de ces assises, tout en renforçant son implication dans la construction d’une gouvernance locale efficace et responsable.